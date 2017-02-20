Güney Kıbrıs:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12

Rum Siyasiler Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirmeye Devam Ediyor

Rum siyasiler ve partiler, plebisit kararına yönelik tepkisi nedeniyle&nbsp; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirmeye devam ediyor.

Rum Siyasiler Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Eleştirmeye Devam Ediyor
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Lefkoşa, 20 Şubat 17 : Rum siyasiler ve partiler, plebisit kararına yönelik tepkisi nedeniyle  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirmeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasilerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, plebisite ilişkin tarihi olaya basitçe bilgilendirme açısından değinilmesini, zamansız olduğunu kabul etseler bile, diğer tarafça, ya 1960 çağ dışı garantörlük sisteminin kalması ya da müzakerelerde çıkmaz yaratmak için mazeret şeklinde kullanıldığını savundu.

Neofitu, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada,  “bunun sadece aşırı bir tepkiyi teşkil etmediğini ayrıca bazı kişilerin  müzakerelerden kaçma şeklini bulma girişimi şeklinde de imajını verdiğini” ileri sürdü.

Neofitu, “ Bugün burada yaptığımız ve hiçbir zaman yapmaktan vazgeçmediğimiz  gibi,  tarihimizi günlük olarak canlı şekilde tutmamız görevimizdir” şeklinde konuşurken DİSİ’nin, bu konudaki yetkiyi Eğitim Bakanlığı’na veren yasa tasarısı sunduğunu da anımsattı.

Türkiye’nin, Kıbrıs’a ilişkin garantörlük haklarının ve bir Avrupa toprağında daimi olarak kalmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirten Neofitu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyacak hakiki faaliyetlerde bulunması gerektiğini de savundu.

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Meclisi’nin plebisit kararını zaman ve amaç açısından yanlış olduğu ve Kıbrıs Türk tarafının aşırı tepki gösterdiği yönündeki hafta sonu yapmış olduğu açıklamayı yorumladı. 

Stefanu, Anastasiadis’in müzakerelere ve Rum Meclisi’nin plebisit kararının ardından ortaya çıkan sorunlara ilişkin  bu açıklamasının doğru gidişata yönelik olduğunu belirtti.

Stefanu, Kıbrıs Türk tarafının, bu açıklamalara olumlu yanıt vermesi gerektiğini savundu.

EDEK yaptığı açıklamada “Türk işgalinin temsilcisinin”, kışkırtıcı davranışının, Kıbrıs Rum tarafının daha ileri tavizlerde bulunmasıyla birlikte,  müzakerelerdeki ilerlemeyi belirleme çabasıyla devam ettiğini ileri sürdü.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafınca yapılan herhangi bir tavize bugüne kadar değinilmediğini belirten EDEK, Rum basınında dün ayrıca yer alan, 4 temel özgürlüğün Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve AB arasında doğrudan görüşülmesi için Güney Kıbrıs’ın teğet geçilmesi çabasının da, Rum Yönetimi’nin tutumundan kaynaklandığını ifade etti.

Dayanışma Hareketi ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “yapmacık tavırla” suçladı.

Dayanışma Hareketi açıklamasında ayrıca AKEL’e, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına ilişkin olarak Ulusal Konsey’den sızdırılanlar konusunda da suçlama yöneltti.

Dayanışma Hareketi Akıncı’nın, garantilerin, askerin kalmasını ve dönüşümlü başkanlığa rıza olması için Kıbrıs helenizmini ikna etmesi amacıyla kendisine atanan rolü oynadığını da iddia etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Rum Meclisi’ne saldırıda bulunmakla eleştirdi.

(FK/HÖ)

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