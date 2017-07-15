Güney Kıbrıs:
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15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:53

Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü Kınayan Açıklamalar Yaptı

Rum siyasi partilerin, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta yaptığı darbenin yıldönümünü kınayan açıklamalar yaptıkları ve buna paralel olarak, Kıbrıs sorununda atılacak ileriki adımlara ilişkin mesajlar gönderdikleri de haber verildi.

Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü Kınayan Açıklamalar Yaptı
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Lefkoşa, 15 Temmuz 17 : Rum siyasi partilerin, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta yaptığı darbenin yıldönümünü kınayan açıklamalar yaptıkları ve buna paralel olarak, Kıbrıs sorununda atılacak ileriki adımlara ilişkin mesajlar gönderdikleri de haber verildi.

Politis gazetesine göre, açıklamasında, “Yunan Meclisi’nin Kıbrıs Dosyası’yla ilgili olarak teslim ettiği yeni verilerin incelenmesi gerektiğini” dile getiren AKEL “tarihi gerçeğin savunulmasının, vatan hainliğinin her kurbanı ve demokrasinin müdafaa edilmesi için hayatını verenler için minimum itibarı, aynı zamanda gelecekte aynı hata ve trajedilerin tekrarlanmayacağının da, tek güvencesini teşkil ettiğini” savundu.

Gazete DİKO’nun ise yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa “işgal koşullarını tersine çevirecek; işgal topraklarını kurtaracak; sürdürülebilir, işler, kalıcı ve demokratik olacak; insan haklarına saygı gösterecek aynı zamanda AB müktesebatına da uyacak olan bir çözüm bulunmasına ilişkin hedefini” açıkladığını iletti.

EDEK partisi açıklamasında “memlekete gerçek kurtuluşu getirecek olan demokratik, işler ve sürdürülebilir bir çözüm için mücadele etmeyi sürdüreceği” güvencesi verirken, Vatandaşlar İttifakı da açıklamasında “yeni vatan hainliklerine izin vermemelerinin, aynı zamanda memleketlerindeki barış ve gerçek kurtuluşa ilişkin mücadelelerinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni en değerli silahları olarak korumalarının görevleri olduğunu” iddia etti.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında “Demokrasiyi savunurken hayatını kaybedenler karşısındaki borcun, adanın Yunan kalması için kesintisiz mücadele edilmesi olduğunu” öne sürerken, Rum Ekologlar ise yaptıkları açıklamada “gerçek anlamda egemen, bağımsız, tek, topraklarında yabancı askerlerin olmadığı, etnik, dini ve başka niteliklerinden bağımsız olarak bütün vatandaşlarına saygı gösterildiği bir Kıbrıs meydana getirilmeksizin, hiçbir zaman esaslı bir haklılığa ulaşılamayacağını” ileri sürdü.

Haravgi gazetesi ise, 1974 yılındaki yıldönümlerinin kınanması için dün gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “halk içerisinde, ne yazık ki haklı çıkarmadığı birçok beklenti yarattığını” söylediğini iletti.

“Ancak bunu söylerken, AKEL’in, Crans Montana’da gerçekleşenlerin esas sorumluluğuna sahip olan Türkiye’yi suçlarından arındırmadığını” ifade eden Kiprianu, “Türkiye’nin, uzlaşmazlığıyla, bunca yıldır ortaya konan çözüm fırsatlarının değerlendirilmesine izin vermediğini, ancak samimi olmaları gerektiğini, çünkü kendi taraflarının da müzakerelerde ortaya çıkan bütün imkânları değerlendirmediklerini” sözlerine ekledi.

(İY/ŞEB)

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