Güney Kıbrıs:
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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler

Rum siyasi partiler Kıbrıs sorunuyla ilgili basında çıkan bazı haberler, açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis Başkanı Sibel Siber’e gönderdiği mektup üzerine tepkilerini dile getirdikleri açıklamalarda bulundular.

Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler
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Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Rum siyasi partiler Kıbrıs sorunuyla ilgili basında çıkan bazı haberler, açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis Başkanı Sibel Siber’e gönderdiği mektup üzerine tepkilerini dile getirdikleri açıklamalarda bulundular.

Fileleftheros gazetesine göre EDEK, Türkiye’nin dört özgürlükle ilgili isteklerinin kabul edilmesi durumunda, yasal kolonizasyon ve nüfus oranında yasal değişikliğin yolunun açılacağını iddia etti.

Vatandaşlar İttifakı, Akıncı’nın bir kez daha “sözde uzlaşılardaki boşluğu ve yeni devlet şeklinde ortaya çıkacak arızaları” ortaya koyduğunu savundu. İttifak, çözümün bir sonraki günü iki toplumun güvenlik ve işbirliği koşullarında yaşayamayacağına dair iddialarda bulundu.

Dayanışma Hareketi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Mustafa Akıncı’nın bahsettiği üzere, yaptığı yeni tavizleri açıklamaya çağırdı. Hareket, Türkiye ile dostluk paktı yapılmasına karşı olduğunu da vurguladı.

Ekologlar ise Anastasiadis’ten bilgilendirme beklediklerini söyledi.

(HC/GÜL)

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