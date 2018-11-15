Rum Siyasi Partiler Kktc’nin Kuruluşunu Kınadı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Rum siyasi partilerin, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle kınama mesajları yayınladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre DİSİ, Kıbrıslı Türklere mesaj göndererek, geleceği federal bir devlet çerçevesinde, hegemonyalardan uzak şekilde garanti altına almanın zamanının geldiğini kaydetti ve KKTC’nin kuruluşunu kınayarak, Kıbrıs sorununa kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması konusundaki siyasi iradelerinin varlığını teyit etti.

Habere göre DİKO, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunması ve sürekliliğinin, Türkiye’nin gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili planlarına engel olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin ezeli arzusunun “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni ortadan kaldırmak olduğunu öne sürdü.

EDEK ise, KKTC’nin kuruluşunu ve Türkiye’nin yıllardır konfederal çözümle adayı kontrol etme çabasını kınadığını belirtti.

Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve EDON da, KKTC’nin kuruluşunu kınadıklarını ifade ederek, Kıbrıs sorununda yeni bir stratejinin gerekliliğini vurguladılar.

(GE/ÖK)