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Rum Siyasi Partiler Annan Planı Referandumunun Yıldönümü Nedeniyle Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Rum siyasi partilerin, 24 Nisan 2004’te yapılan Annan Planı referandumunun 14. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptıkları bildirildi.

Rum Siyasi Partiler Annan Planı Referandumunun Yıldönümü Nedeniyle Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Rum siyasi partilerin, 24 Nisan 2004’te yapılan Annan Planı referandumunun 14. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptıkları bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 08:20
Rum Siyasi Partiler Annan Planı Referandumunun Yıldönümü Nedeniyle Açıklama Yaptı
Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Rum siyasi partilerin, 24 Nisan 2004’te yapılan Annan Planı referandumunun 14. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptıkları bildirildi.
Alithia gazetesi, DİKO’nun açıklamasında, Rum halkının 2004’te “Kıbrıs Helenizmi”nin geleceğinin ipotek altına alınamayacağına karar verdiğini kaydettiğini yazdı.
Habere göre Vatandaşlar İttifakı ise, “Kıbrıs Helenizmi”nin 2004 yılında, “ele geçirenin koşullarına teslim olmayı reddettiğini” belirtti.
Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Dayanışma Hareketi’nin ise, referandumun yıldönümünün memleketin tarihi için kritik bir zamana denk geldiğini ve halkın o zaman vermiş olduğu “hayır” yanıtının, başarısız AKEL ve DİSİ hükümetlerinin tavizleri yüzünden yamalandığını kaydettiğini yazdı.
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Haberde, “Tasos Papadopulos Araştırma Merkezi”nin de, Annan Planı’na verilen “hayır” yanıtının, Kıbrıs içinde ve dışında “Kıbrıs Helenizmi”nin kararlılıkla, adalet ve haysiyet için mücadele edeceği ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni baltalayıp işgal devletini yükseltecek tavizlere ve faaliyetlere karşı duracağı” mesajını verdiğini ifade ettiği belirtildi.
(GE/ÖK)

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