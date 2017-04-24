Rum Siyasi Partiler 2004 Referandumu Ve Sözde “ermeni Soykırımı”nın Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Rum siyasi partilerin, 24 Nisan 2004’te gerçekleşen Annan Planı referandumu ve sözde “Ermeni Soykırımı”nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladıkları bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre DİKO, Rumların 2004’te verdikleri yanıtın, kararlılık, sorumluluk ve cesaret örneği olduğunu kaydederken, 2004’te verilen kararın, Rum siyasi liderliğinin tavrını belirlemesi gerektiğini vurguladı.

DİKO ayrıca, 2004’te halkın verdiği karara bağlı kalacaklarını da ifade ederek, DİSİ ve AKEL’e, Kıbrıs sorunu müzakerelerini en kötü safhaya getirdikleri eleştirisinde bulundu.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de açıklamasında, Rum siyasi liderliğinin tavizler verme ve “iyi çocuk olma” yolunu seçtiğini ve bu durumun da, giderek daha fazla taviz vermeye götüreceğini savundu.

Öte yandan partiler, sözde “Ermeni Soykırımı” ile ilgili mesajlarında da, Türkiye’ye çeşitli suçlamalarda bulundular.

Habere göre DİKO, EDEK ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Türkiye’ye “suçunu kabul etmesi” çağrısında bulunarak, Ermeni halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve tarihin “çarptırılması” çabalarını kınadıklarını belirttiler.

(GE/HÖ)