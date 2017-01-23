Rum Şirketler Mukayyitliğine Kaydolan Yunan Şirketlerde Artış

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Rum Şirketler Mukayyitliğine kayıt yaptıran Yunan şirketlerin sayısında, son dönemde büyük artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, 2016 yılında Rum Şirketler Mukayyitliğine bin 799 Yunan şirketin kaydolduğu ve bunun, gerçekleşen yeni kayıtların yüzde 13’ünü oluşturduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın vergisel ve mali açıdan sahip olduğu avantajların Yunan şirketler için cazip olduğunu yazan gazete, 2012 yılından 2016 yılına kadar 5 bin 183 Yunan şirketin Rum Şirketler Mukayyitliğine kayıt yaptırdığını ekledi.

(İY/HÖ)