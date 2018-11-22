Rum Savunma Bakanlığı Savunma Sanayisine Yatırım Yapıyor



Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Rum Savunma Bakanlığı’nın savunma sanayisine yatırım yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Savunma Bakanlığı’nın akademisyenler ve araştırmacılar ile işbirliği ağı oluşturulmasını hedeflediğini ve böylelikle, çağdaş ve teknolojik bir savunma sanayisi oluşturulmasının planlandığını yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nın AB’deki savunmayla ilgili araştırma ve geliştirme programlarına katılmayı planladığını da kaydeden gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel yeteneğinin artırılması için de çeşitli eylemler planlandığını belirtti.

(GE/HA)

