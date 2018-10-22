Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Ve Diğer Yetkililerin Açıklamaları





Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Adalet Bakanı Savvas Angelidis ve diğer yetkililerin, hafta sonu gerçekleştirilen anma törenlerinde çeşitli açıklamalarda bulundukları belirtildi.Alithia gazetesine göre, Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Baf’a bağlı “Neohorio”da (Yeniköy) dün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs konusunda mevcut durum ile uzlaşmadığını, bugünkü durumun kabul edilemez, yasa dışı ve hiçbir durumda Kıbrıs sorununun kabul edilebilir çözümü teşkil etmediği konusunda net olduğunu ifade etti.Angelidis, amacın, özgür bir Kıbrıs’ta, Ada’nın bugünkü ve gelecekteki nesillerinin doğal ve ulusal hayatta kalmasını garanti altına alacak yaşayabilir bir çözüm olduğunu ileri sürdü.Angelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, barışçıl bir diyalog aracılığıyla çözüme ulaşılması için yeni tur müzakerelere katılmaya hazır olduğunu savundu.ŞİLLURİSFileleftheros gazetesine göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum liderliğinin, hedefine inanması ve mutlak şekilde dikkatini vermesiyle, ülkeye adaletin getirilmesi için mücadeleye devam etmesi gerektiğini söyledi.Şilluris, adaletin yeniden sağlanmasının önkoşulunun da, yaşayabilir, kalıcı ve işlevsel bir çözüm için anlaşma, garantilerin kaldırılması ve Türk askerlerinin çekilmesi gibi unsurları teşkil ettiğini iddia etti.Şilluris, Kıbrıs sorununun çözümünün, AB ilke ve değerlerine, AB Müktesebatına dayanması gerektiğini de yineledi.KLEİLA VASİLİUFileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu da, bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Türk tarafının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yeni tur temaslara başlamasıyla, BM Genel Sekreteri’nin girişimine olumlu yanıt vermesi temennisinde bulundu.Yeni çabanın iyi hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Vasiliu, AB ilke ve değerlerine aykırı olan bir çözümün, ölü doğan bir çözüm olacağını da savundu.(FK/HA)