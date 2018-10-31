Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis: “enerji Programına Devam Edeceğiz”





Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, çok söz söylemeden, zorluklara rağmen enerji programının devamını garanti altına aldığını söyledi.Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Rum Haber Ajansı’nı ziyareti sırasında açıklama yaptığını yazdı.Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, gelişim halinde olan tatbikatların sorulması üzerine, şu anda İsrail ile ikili ilişkiler ve uluslararası arama kurtarma tatbikatı NEMESİS çerçevesinde tatbikatların yapıldığını ifade etti.Türkiye’nin tutumuna ilişkin bir soru üzerine Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, enerji programının kesintisiz devam etmesini garanti altına almaya dikkat ettiğini belirtti.(FK/ŞEB)