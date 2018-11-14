Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Çeşitli Açıklamalarda Bulundu

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) seferilikve RMMO’nun silahlanması konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, seferilik konusunda daha önce açıklanan değişikliklerin 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamaya gireceğini belirtti.

Değişiklikler arasında seferilerin, seferberlik için yaz döneminde 14 saatliğine, yılın ilk yarısında 29 saatliğine, yedek subayların da belirli zamanlarda RMMO birliklerine katılmalarının kaldırılmasının da bulunduğunu anımsatan Angelidis, seferberlik sıklığının artırılacağını ancak sürenin hissedilir derecede azaltılacağını belirtti.

Angelidis, RMMO’da silahlanmaya ilişkin olarak, yıldan yıla bu ödeneğin artırılacağını, bu yıl için teçhizat-silahlanma programı için ek olarak 45 milyon Euro’nun harcanacağını söyledi.

RMMO’nun reorganizasyonunun ise, 2015 yılında İngiliz uzmanların gerçekleştirdiği inceleme temelinde yapılacağını ancak şimdiye kadar gerçekleştirilmediğini ifade etti.

(FK/FEZ)