Rum Savunma Bakanı Angelidis Kahire’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Kahire’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile olan ilişkilerini ileri götürmeye kararlı olduğu mesajını verdiğini yazdı.Habere göre Angelidis, Rum Haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklanmada, Mısır’ın gerek terörle, gerekse yasadışı mültecilerle mücadele konusunda büyük çaba gösterdiğini ve Güney Kıbrıs’ın AB ülkesi olarak, AB’deki...



Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Kahire’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile olan ilişkilerini ileri götürmeye kararlı olduğu mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre Angelidis, Rum Haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklanmada, Mısır’ın gerek terörle, gerekse yasadışı mültecilerle mücadele konusunda büyük çaba gösterdiğini ve Güney Kıbrıs’ın AB ülkesi olarak, AB’deki ortaklarına Mısır’ın verdiği bu mücadeleyi göstermekle ve Mısır ile AB arasında bağlantı oluşmasına katkı koymakla yükümlü olduğunu kaydetti.

(GE/ÖK)

