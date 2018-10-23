Rum Savunma Bakanı Angelidis Fransız Mevkidaşıyla Görüştü

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Paris’e resmi ziyaret düzenlemekte olan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmenin odağında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “tahriklerinin” bulunduğunu kaydeden Alithia gazetesi, görüşmede ayrıca, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, Rum Yönetimi’nin Fransız gemileri ile uçaklarına çeşitli konularda kolaylıklar sağlaması, enerji programları gibi meselelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre Angelidis, Fransa’ya gitmeden önce Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalarda, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a karşı her zaman olumlu bir tavır sergilediğini ve PESCO çerçevesindeki işbirliğiyle ilgili birtakım istişareler yapacağını söyledi.

Angelidis, temaslarının Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliği çerçevesindeki takvimlerle ilgili olacağını da kaydetti.

(GE/HÖ)