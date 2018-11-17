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Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….

OSADCHİY “BİNLERCE RUS BANKA HESAPLARINI VE ŞİRKETLERİNİ KAPATIP GİTTİ, BİNLERCESİ AYNISINI YAPMAYA HAZIRLANIYOR”

Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….

OSADCHİY “BİNLERCE RUS BANKA HESAPLARINI VE ŞİRKETLERİNİ KAPATIP GİTTİ, BİNLERCESİ AYNISINI YAPMAYA HAZIRLANIYOR”

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….
OSADCHİY “BİNLERCE RUS BANKA HESAPLARINI VE ŞİRKETLERİNİ KAPATIP GİTTİ, BİNLERCESİ AYNISINI YAPMAYA HAZIRLANIYOR”
HARİS YEORGİADİS: “BİZ AVRUPA’YA AİTİZ, HİÇBİR YABANCI BÜYÜKELÇİ BİZİ YARGILAYAMAZ” 
Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.):  Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırım ve Rum Merkez Bankası’nın son icraatlarından rahatsızlık belirtti. Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis de “hiçbir büyükelçi bizi yargılayamaz” diye cevap verince Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinde yeni bir gerilim başladı.
Politis haberi, “Hiçbir Yabancı Büyükelçi Bizi Yargılayamaz… Rus Büyükelçi AB’nin ve Merkez Bankası’nın Eylemlerinin Rus Şirketlerini Kaçırdığını Savundu… Bakan Hiçbir Şirketi Kovmadık, En İyi Uygulamaları Uyguluyoruz” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Habere göre Osadchiy, Rum Merkez Bankası’nın, özellikle “Shell Companies” diye adlandırılan paravan şirketleri bulup kapatmak maksatlı yayımladığı genelge nedeniyle binlerce Rus’un Rum bankalarındaki hesaplarını ve Güney’deki şirketlerini kapatıp Güney’den ayrıldığını, binlercesinin de aynı hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı. 
Osadchiy, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE)  ve Güney Kıbrıs-Rusya Yatırım Derneği tarafından dün Limasol’da düzenlenen Rum-Rus Girişim ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada AB yaptırımlarının ve Rum Merkez Bankası’nın genelgesinin Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilere engel olduğuna dikkat çekerek, “Bunlar, Kıbrıs ekonomisine de Rus ekonomisine yakışmaz” ifadelerini kullandı. 
Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ise Osadchiy’in bu açıklamasından duyduğu rahatsızlığı Politis aracılığıyla dile getirdi. “Rusya ile ticari, ekonomik ve elbette siyasi ilişkilerimize değer veriyoruz. Ancak ülke olarak net bir yönelimimiz vardır” diyen Yeorgiadis özetle şunları söyledi:
“Avrupa’ya aitiz.  Ekonomik ilişkilerimizin tamamında n iyi uluslar arası uygulamaları ve denetim prosedürlerini uygulamakta da kararlıyız. İyi izah etmek için açıkça söylüyorum: hiçbir yabancı büyükelçi bizi yargılayamaz. Kıbrıs hiçbir şirketi ülkeden kovmuyor. Sadece, uluslararası standardı uyguluyor ve Avrupa yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.”
Alihtia birinci sayfasında “Haris Osadchiy’in Söyledikleriyle Alev Aldı” başlığıyla yer verdiği haberinde Osadchiy’in söyledikleriyle, yeniden Güney Kıbrıs’ın içişlerine karıştığını, dünkü Forum’da yaptığı konuşma ile Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinde yeni bir çatışmayı fitillediğini savundu.
Fileleftheros haberi “Rus Büyükelçi Merkez Bankası’na Ateş Püskürdü… Osadchiy: Rus Şirketleri Kovmak Kıbrıs’a Yakışmaz” başlığıyla okurlarına aktardı. 
(ŞA/HÖ)

 
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