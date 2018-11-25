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Rum Protestocular Sınır Kapılarını Kapatma Eylemi Başlatıyor

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Sınır kapılarının açılmasını karşı olan bazı Rumların bugünden başlayarak belirli tarihlerde günde 3\'er saat

Rum Protestocular Sınır Kapılarını Kapatma Eylemi Başlatıyor

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Sınır kapılarının açılmasını karşı olan bazı Rumların bugünden başlayarak belirli tarihlerde günde 3\'er saat

25 Kasım 2018 Pazar 08:45
Rum Protestocular Sınır Kapılarını Kapatma Eylemi Başlatıyor

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Sınır kapılarının açılmasını karşı olan bazı Rumların bugünden başlayarak belirli tarihlerde günde 3\'er saat "sınır kapılarını kapatma eylemi" gerçekleştirecekleri bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, protestocuların eylemlerine bugün Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarını üç saatliğine kapatmakla başlayacaklarını yazdı. Habere göre, protestocular 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirecekleri eylemle kapıların üç saatliğine kapatılmasını amaçlayacak.

Kendilerini “herhangi bir parti şapkası olmadan, partiler üstü” olarak niteleyen protestocuların sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemleri, önceden belirledikleri ve kamu oyuna duyurdukları program çerçevesinde yapılacak.

Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarında bugün eylem yapacak protestocular 2 Aralık’ta Akyar (Strovilya), 9 Aralık’ta Beyarmudu, 16 Aralık’ta Lokmacı (Ledra Caddesi), 23 Aralık’ta Ledra Palace, 30 Aralık’ta Metehan (Ay.Demet)), 6 Ocak 2019’da Bostancı (Astromerit), 13 Ocak’ta Yeşilırmak (Pirgo), 20 Ocak’ta ise Derinya sınır kapısınıda eylem gerçekleştirecek.

Protestocular, yaptıkları açıklamada, bölünmüşlük ve “istilacının” finanse edilmesinden kaçınılması amacıyla ve toplumu, uyuşturucu gibi tehlikelerden korumak istediklerinden dolayı sınır kapılarını kapatacaklarını ifade etti.  

Protestocular, özellikle Derinya sınır kapısına vurgu yaparak, yerel işletmelerin etkileneceğini de savundu. 

(FK/FEZ)


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