Güney Kıbrıs:
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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Rum Polisinin Üniformaları Değişiyor

Rum polisinin üniformalarının, AB üyesi ülkelerin polis üniformalarına uyum sağlanması çerçevesinde, 1 Mayıs itibarıyla değişeceği bildirildi.

Rum Polisinin Üniformaları Değişiyor
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Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Rum polisinin üniformalarının, AB üyesi ülkelerin polis üniformalarına uyum sağlanması çerçevesinde, 1 Mayıs itibarıyla değişeceği bildirildi.

Alithia gazetesi, gömleklerin mavi renk olacağını, en üst rütbeden en alt rütbeye kadar tüm polislerin rozet takacaklarını, kollardaki armaların ve mavi dekoratif bağcıkların kaldırılacağını, kravatlarda “clip-on” sistemine geçileceğini ve bunun gibi polis mensuplarının görevlerini icra ederken daha rahat edebilecekleri başka değişiklikler yapılacağını yazdı.

Haberde, polise kurşun geçirmez yelek ve çeşitli teçhizatlar alındığı da belirtildi.

(GE/HA)

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