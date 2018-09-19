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Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Otomobil Birliği, Uluslararası Kıbrıs Rallisi’nin resmi web sayfasında yarışma esnasında izlenecek güzergah haritalarında KKTC’deki yerlerin Türk adlarıyla yer almasında kendilerinin bir sorumluluklarının olmadığını belirtti.

Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Otomobil Birliği, Uluslararası Kıbrıs Rallisi’nin resmi web sayfasında yarışma esnasında izlenecek güzergah haritalarında KKTC’deki yerlerin Türk adlarıyla yer almasında kendilerinin bir sorumluluklarının olmadığını belirtti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Otomobil Birliği, Uluslararası Kıbrıs Rallisi’nin resmi web sayfasında yarışma esnasında izlenecek güzergah haritalarında KKTC’deki yerlerin Türk adlarıyla yer almasında kendilerinin bir sorumluluklarının olmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Otomobil Birliği, ralli güzergahına ilişkin haritalarda KKTC’deki yerleşim birimlerinin isimlerinin Türkçe olarak verilmesi ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın bu kapsamda yaptığı soruşturmada “ceza gerektiren suç” saptadığına dair dün çıkan haber üzerine açıklama yaptı. 

Habere göre haritalar konusunda kendilerinin herhangi bir sorumluluklarının olmadığını belirten Birlik, sorumluluğu yurt dışı bürosuna yükledi. 

Birlik, rallideki özel yolların harita üzerinde belirlenmesi sorumluluğunun, Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) onayına tabi olan yurt dışındaki özel bir ofisin yaptığını belirtti.

(HC/HÖ)

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