Rum Ortodoks Kilisesi Aik’le Şirket Kuruyor





Lefkoşa, 16 Kasım 18: Rum Elektrik İdaresi (AİK) güneş enerjisi alanında yatırım konusunda Rum Ortodoks Kilisesi’yle ortak şirket kuruyor.Alithia gazetesi, AİK’ten bir yetkilinin dün yaptığı açıklamada, AİK ile Rum Ortodoks Kilisesi arasında, Kilise’ye ait arazide güneş enerjisi santrali kurulması çerçevesinde bir şirket kurulması yönünde anlaşma imzalandığını söylediğini yazdı.Habere göre, söz konusu şirketin yüzde 51’i AİK, yüzde 49’u ise kiliseye ait olacak.(SB/FEZ)