Güney Kıbrıs:
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14 Şubat 2017 Salı 09:40

Rum Ombudsman Savvidu’dan Polise “ırkçılık” Suçlaması

Rum Ombudsman Eliza Savvidu’nun, Rum polisini “ırka göre muamele yapmakla” suçladığı bildirildi.

Rum Ombudsman Savvidu'dan Polise 'ırkçılık” Suçlaması
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Lefkoşa, 14 Şubat 17 Rum Ombudsman Eliza Savvidu’nun, Rum polisini “ırka göre muamele yapmakla” suçladığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, A.M. isimli bir yabancı uyruklunun, eşiyle birlikte 2013 yılında Rum polisi tarafından darp edildiğine dair şikayet aldıklarına işaret eden Savvidu, benzer şikayetlerin daha önce de geldiği Rum polisine uyarıda bulunulduğunu söyledi.

Gazete, A.M. isimli yabancı uyruklu kişinin polisin kendisini ve eşini, bir arkadaşlarının oğullarına düzenledikleri doğum günü partisinin yapıldığı binadan çıktıkları sırada, ortada hiçbir sebep yokken darp ettiğine dair şikayetçi olduğunu kaydetti.

Habere göre, Savvidu’nun hazırladığı raporda ise, polisin tam aksine, hız kontrolü yaptıkları sırada yabancı uyrukluların kendilerine saldırdığını söylediği belirtildi.

Savvidu’nun, polisin daha önce de yabancı uyruklulara karşı ırkçı muamelede bulunması nedeniyle, A.M. isimli kişinin şikayetinin haklı olabileceği üzerinde durduğunu yazdı.

KURSUBA: “MÜLTECİ ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİN TUTUKLU KALMALARINDAN KAÇINILMALI”

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Rum Çocuk Hakları Komiseri Lida Kursumba’nın, mülteci çocuklarıyla ailelerinin tutuklu kalmasının, hiçbir durumda, çocukların ve ailelerinin iyiliğine olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Kursuba, mültecilerin, alternatif hiçbir çözüm kalmaması durumunda tutuklu kalması gerektiğini kaydetti ve yetkilileri, bu durumun düzeltilmesi için göreve çağırdı.

(GE/FEZ)

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