Rum Öğretmenlerden Yürüyüş

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Rum öğretmenlerin, bugün saat 18:00’de, Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyecekleri belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bir süreden beridir öğretmen sendikaları ile hükümet arasında var olan anlaşmazlıklara bağlı olarak, OELMEK, POED ve OELTEK öğretmen sendikalarının, PASİDİ binasından başlayarak Rum Başkanlık Sarayı’nda son bulacak olan protesto yürüyüşü gerçekleştireceğini yazdılar.

Habere göre öğretmenler, yürüyüşü, üzerlerinde de yazacak olan “devlet okulunun feshedilmesine hayır” sloganıyla gerçekleştirecek.

Gazete, öğretmenlerin, 3 Eylül’de normal olarak okullarına gideceğini ancak 5 Eylül’de grevleri ileriye götürüp götürmeyecekleri konusunda karara varacaklarını da yazdı.

(FK/HA)