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Rum Öğretmenler Protesto Eylemi Gerçekleştiriyor

Lefkoşa, 13 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta devlet okullarında görevli öğretmenler, Rum hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı protesto etmek amacıyla Rum Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi gerçekleştiriyor.

Rum Öğretmenler Protesto Eylemi Gerçekleştiriyor

Lefkoşa, 13 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta devlet okullarında görevli öğretmenler, Rum hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı protesto etmek amacıyla Rum Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi gerçekleştiriyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Rum Öğretmenler Protesto Eylemi Gerçekleştiriyor
Lefkoşa, 13 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta devlet okullarında görevli öğretmenler, Rum hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı protesto etmek amacıyla Rum Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi gerçekleştiriyor.
Rum haber kaynakları, bu sabahtan itibaren Güney Kıbrıs’ın tüm kentlerinden otobüslerle Lefkoşa’ya gelen öğretmenlerin, Rum hükümeti ve eğitim bakanının eğitim sisteminde yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararları protesto etmek için Eğitim Bakanlığı önünde toplandıklarını bildirdiler.
Habere göre Rum öğretmenler, hükümet tarafından uygulamaya konma kararı alınan önlemlerin kendileriyle diyalog kurulmadan alındığını ve devlet okullarını özel okullar karşısında zayıflatma amacını taşıdığını savunarak protestolarını eylemi yapıyorlar.
Eğitimciler Rum Eğitim Bakanı’nın istifasını istiyor.
(SB/HÖ)  

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