Rum Milletvekilleri, Cosac Toplantısı’nda East Med Konusu Ve Mülteci Sorununa Değindi

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Rum milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ile Angelos Votsis’in, 60’ıncısı düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri Parlamentoları Avrupa İşleri Komiteleri Başkanları (COSAC) toplantısına katıldıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yeorgiu ile Votsis’in, Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliğine katkı yapabileceğini ve sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan hidrokarbon yataklarından istifade edilmesi ve burada bulunacak olan doğalgazın, East Med boru hattı aracılığıyla Avrupa piyasasına taşınmasının, üçüncü ülkelerden doğalgaz ithal edilmesi bağımlılığına son verebileceğine işaret ettiklerini yazdı.

Habere göre iki milletvekili, mülteci sorunuyla ilgili olarak ise, bugüne kadar bu konuda yapılan girişimlerin başarısız olduğunu belirterek, AB’nin yeni bir sistem benimsemesi gerektiğine vurgu yaptı.

(GE/SEL)

