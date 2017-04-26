Rum Milletvekili Akpm Toplantısında Konuştu

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Rum Milletvekili Yorgos Lukaidis, Türkiye’ye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) karar tasarısında yer alan tavsiyeleri dinlemesi çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesine göre Lukaidis, Türkiye’nin denetim sürecine alınması kararının verildiği AKPM çalışmaları çerçevesindeki konuşmasında, Türkiye’yi, Avrupa Konseyi kurucu üyesi olarak, AKPM karar tasarısında yer alan tavsiyeleri dinlemeye çağırdı.

Türkiye Hükümeti’nin olağanüstü hal durumunu kaldırması, tutuklu milletvekilleri ve gazetecileri serbest bırakması, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması gerektiği gibi konulardan söz eden Lukaidis, Türkiye’nin yükümlülüklerine uyana kadar AKPM tarafından denetim sürecine alınması gerektiğini savundu.

(HC/ÖK)