Rum Merkez Bankası’ndan Güney Kıbrıs’ın Adının Kara Para Aklanan Ülkeler Listesinde Olduğuna Dair Haberlere Yanıt

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Rum Merkez Bankası’nın, uluslararası basında çıkan, Güney Kıbrıs’ın, vergi kaçıran Rus oligarkların kara para akladıkları yer olduğuna dair haberlere tepki gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın, Güney Kıbrıs’taki basın-yayın organlarına açıklama yaparak, uluslararası örnekler zeminindeki tüm ilgili yasa ve tüzükleri gözeterek hareket ettiklerini ve denetimler için de program uygulandığını vurguladığını yazdı.

Habere göre Rum Merkez Bankası, 2014-2016 yıllarını kapsayan 3 yıllık denetim programıyla ilgili verileri de basınla paylaştı.

(GE/ŞEB)