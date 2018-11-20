Rum Maliye Bakanlığı, Hidrokarbon Fonuyla İlgili Değişiklik Önerilerine 55 Kez Hayır Dedi

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Rum Maliye Bakanlığı’nın, Hidrokarbon Fonu Yasası’yla ilgili değişiklik önlerine 55 kez hayır dediği ve yalnızca beş değişiklik önerisine evet dediği haber verildi.



Rum hükümetinin Norveç tipi fonda ısrar ettiğini yazan Fileleftheros, Rum Maliye Bakanlığı’nın, Hidrokarbon Fonu olarak da bilinen “Ulusal Yatırım Fonu” kurulmasıyla ilgili yasa konusunda, siyasi partilerin ortaya koyduğu 60 değişiklik önerisinden yalnızca 5’ini kabul ettiğini bildirdi.



Maliye Bakanlığı’nın kabul ettiği değişiklik önerilerinin anlamsız olduğunu ve yalnızca bazı ifadelerin değişmesiyle alakalı olduğunu belirten gazete, bakanlığın, fonla ilgili tasarı ve düzenlemelerin Maliye Komitesi’nde son bir kez daha tartışılacağı ve akabinde onaylanması için meclis genel kuruluna gönderileceğini umarak, görüşlerini meclise gönderdiğini ifade etti.



Rum hükümetinin, Norveç modeli temeline sahip olan yasaların oylanmasını istediğini, çünkü Türk ve Kıbrıs Türk tarafına da benzer mesajlar gönderileceğini iddia eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birçok kez fonun kurulmasının Kıbrıs halkının tamamının çıkarlarını yasal olarak da güvenceye alacak bir önlem olduğunu söylediğini anımsattı.



Gazete konuyla ilgili yasaların Rum Meclisi’nde ele alındığı son seferde; “gerek yürütme gerekse yasama gücünün, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Maronitler ve Latinler olmak üzere Kıbrıs halkının tamamının hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerden faydalanacakları konusunda güvence verdiğini” de ekledi.



(İY/SEL)

