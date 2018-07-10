Rum Kooperatif Bankasının Satış Sürecine Verilen Onayın Ardından Gelen Tepkiler

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 : Rum Meclisi’nin önceki gün Rum Kooperatif Bankası’nın satış sürecine onay vermesinin ardından yapılan açıklamalarda, kimileri memnuniyetlerini, kimileri de hoşnutsuzluklarını dile getirdi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Maliye Bakanı Haris Yerogiadis’e destek belirtirken, bazı muhalefet partileri Hükümete yönelik eleştirilerde bulundular.



ANASTASİADİS DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Alithia gazetesine göre Anastasiadis, sadece DİSİ değil, diğer muhalefet partilerinin gösterdikleri sorumlu tutumdan dolayı teşekkürlerini sundu.



DİKO ve DİKO Meclis grubuna, yasaların oluşmasında, hassas grupların korunması ve batık kredilerin yarattığı sorunların göğüslenmesine yaptıkları olumlu katkılardan ötürü teşekkür eden Anastasiadis, ayrıca EDEK ve ELAM’a da Hellenic Bank’a devlet teminatı verilmesi kararına onay verdikleri için teşekkürlerini sundu.



Anastasiadis, oylamaya ve alınan kararlara karşı çıkanlara saygı duyduğunu da belirtti.



YEORGİADİS DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR BANKACILIK SİSTEMİ OLACAK DEDİ



Yeorgiadis de Meclis’te yapılan oylamaya değinerek, destek veren tüm partilere teşekkür etti.



Yeorgiadis, politik olarak zor kararların alındığının bilincinde olduğunu belirterek, yapılan oylamayla daha güçlü ve sağlıklı bir bankacılık sistemine sahip olacakları değerlendirmesinde bulundu.



Yeorgiadis ayrıca bankadan mevduat kaçışlarının durduğunu belirtti.



HELLENIC BANK “GÜVENSİZLİĞE SON” DEDİ



Hellenic Bank yaptığı açıklamada, Rum Meclisi’nin kararıyla son aylardaki güvensizliğin sonlandığını, mevduatlar ve Kooperatif Merkez Bankası borçluları için yeni bir dönemin başlangıcının sınırlarının belirlendiğini ve bankacılık sisteminin tam olarak istikrara kavuşması adına sağlam temeller atıldığını belirtti.



BAZI MUHALEFET PARTİLERİ ELEŞTİRDİ



Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre muhalefetteki bazı partiler yapılan oylama ve genel duruma ilişkin Rum Hükümeti’ne sert eleştirilerde bulundular.



Habere göre AKEL, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışa Hareketi ve Ekologlar Rum Hükümeti’nin icraatlarıyla kooperatifi kapanmaya sürüklediği ve tabancayı Meclis’in şakağına dayadığı suçlamasında bulundular.



ARAŞTIRMA KOMİTESİ GÖREVE BAŞLADI



Fileleftheros gazetesi Kooperatif Bankasıyla ilgili araştırma yapmak üzere oluşturulan komitenin üyelerinin dün yemin ederek görevine başladığını kaydetti.



Habere göre komite ilk önce gerekli belgeleri toplayacak, ardından tanıkları dinlenecek.



(HC/HÖ)