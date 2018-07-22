Rum Kooperatif Bankası’nın Satılması Kamu Borcunu Artırdı



Lefkoşa, 22 Temmuz 18 : Güney Kıbrıs’taki merkezi hükümetinin borcunun, 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılının aralık ayına göre yüzde 11,6 artış göstererek, 20.43 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi.



Rum Kamu Borcu İdaresi Birimi’nin verilerine göre, rakamsal olarak artışın 2.12 milyon Euro olduğunu yazan Alithia gazetesi, bunun, Rum Kooperatif Bankası’nın iyi çalışmalarının Helenic Bank’a nakledilmesi çerçevesinde, Kooperatif Bankası’na yönelik 2 milyar 35 milyon Euro’luk tahvil çıkarılmasından kaynaklandığını belirtti.



Gazete buna paralel olarak, Rus kredisinin ilk ödemesinin yapıldığını da ekledi.



(İY/ YIL)

