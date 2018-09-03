Rum Kooperatif Bankası Bugünden İtibaren Yunan Bankasının





Lefkoşa, 3 Eylül 18: Rum Kooperatif Bankası’nın, Yunan “Hellenic Bank’a” satışının ardından bugünden itibaren tüm işlemlerin resmen Yunan bankasına devredildiği bildirildi.Fileleftheros gazetesi; “Bankacılıkta Yeni Ortam” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Rum Kooperatif Bankası’nın Yunan Hellenic Bank’a satışının ardından Rum Kooperatif Bankası’nın 400 bin müşterisinin ve diğer tüm işlemlerinin bugünden itibaren resmen Yunan bankasına geçtiğini yazdı.Gazete, böylelikle Güney Kıbrıs’ta hiçbir “Kıbrıs” bankası kalmadığını, “Trapeza Kipru” (Kıbrıs Bankası) ve Hellenic Bank’ın Güney’deki bankacılık sektörünü bölüşmüş olduğunu vurguladı.Habere göre, Kooperatif Bankası’nın şubeleri bugünden itibaren Hellenic Bank olarak hizmet vermeye devam ederken, bankaya ait tüm kredi karları ve çekler de geçerliliğini sürdürecek.Gazete, Kooperatif Bankası’na ait çekler için 10 Eylülden itibaren Hellenic Bank’ın çeklerinin basılacağını belirtirken Kooperatif Bankası’nın yüz şubesinin ise 15 aylık süre zarfında yayılarak kapanacaklarını aktardı.(SB/HÖ)