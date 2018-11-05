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Rum Kontrolörler Uçuş Güvenliği Konusunda S.o.s. Verdi

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN RUM BAŞKANLIK SARAYI VE BAŞSAVCILIĞIN DA KATKISIYLA ACİL EYLEM İSTENDİLefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum hava trafik kontrolörleri “Lefkoşa FIR Hattı”ndaki hava trafik kontrolüyle ilgili ciddi sorunlar bulunduğuna işaret ederek, Rum Ulaştırma Bakanı’na “mümkünse Rum Başkanlık Sarayı’nın ve Başsavcılığın da katkısıyla acil eylem” çağrısında bulundu.Fileleftheros haberi “FIR’ın Güvenliği Konusunda SOS… Personel ve Altyapı Eksikliği Patlayıcı Karışımı Kontrolörlerde Büyük...

Rum Kontrolörler Uçuş Güvenliği Konusunda S.o.s. Verdi

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN RUM BAŞKANLIK SARAYI VE BAŞSAVCILIĞIN DA KATKISIYLA ACİL EYLEM İSTENDİLefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum hava trafik kontrolörleri “Lefkoşa FIR Hattı”ndaki hava trafik kontrolüyle ilgili ciddi sorunlar bulunduğuna işaret ederek, Rum Ulaştırma Bakanı’na “mümkünse Rum Başkanlık Sarayı’nın ve Başsavcılığın da katkısıyla acil eylem” çağrısında bulundu.Fileleftheros haberi “FIR’ın Güvenliği Konusunda SOS… Personel ve Altyapı Eksikliği Patlayıcı Karışımı Kontrolörlerde Büyük...

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Rum Kontrolörler Uçuş Güvenliği Konusunda S.o.s. Verdi

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN RUM BAŞKANLIK SARAYI VE BAŞSAVCILIĞIN DA KATKISIYLA ACİL EYLEM İSTENDİ
Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum hava trafik kontrolörleri “Lefkoşa FIR Hattı”ndaki hava trafik kontrolüyle ilgili ciddi sorunlar bulunduğuna işaret ederek, Rum Ulaştırma Bakanı’na “mümkünse Rum Başkanlık Sarayı’nın ve Başsavcılığın da katkısıyla acil eylem” çağrısında bulundu.
Fileleftheros haberi “FIR’ın Güvenliği Konusunda SOS… Personel ve Altyapı Eksikliği Patlayıcı Karışımı Kontrolörlerde Büyük Endişe Yaratıyor… Başkan’ın ve Başsavcılığın Müdahalesi İsteniyor… Pusudaki Tehlikelere Dikkat Çekiliyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Habere göre, Rum hava trafik kontrolörleri, Ulaştırma Bakanı ile görüşerek “Lefkoşa FIR Hattı”nda, gündelik olarak karşılaştıkları sorunlardan kaynaklı ana güvenlik unsurlarını bozmakta olan gidişattan duydukları yoğun kaygıyı ilettiler. Personel, ana altyapı eksikliği ve bunun paralelinde hava trafiğindeki artışın “kelimenin tam anlamıyla patlayıcı bir terkip oluşturduğuna” dikkat çeken kontrolörler, Ulaştırma Bakanlığı’ndan veya Rum Yönetimi Başkanı’ndan Başsavcılıkla birlikte müdahale ederek acil çözümler ortaya koymalarını istedi.
Edindiği bilgilere dayanarak, Ulaştırma Bakanı ile görüşmenin, kontrolörlerin bağlı bulunduğu sendikanın Sivil Havacılık Dairesi liderliğiyle görüşmesinin ardından gerçekleştiğini belirten gazete, kontrolörlerin kaygılarına Sivil Havacılık liderliğinin de büyük ölçüde katıldığını yazdı.
Gazete “Lefkoşa FIR Hattı’nda -kara ve deniz ile birlikte devlet egemenlik unsurunu teşkil ediyor- savaş uçakları, helikopterler ve özel uçaklar dışında günde binden (1000) fazla ticari uçak uçuyor, bu veriler tahtında yeterli personel istihdamı ve çağdaş altyapılar oluşturulması olmazsa olmazdır” ifadelerine yer verdi.
Habere göre kontrolörler, hava trafiğindeki artış, “Lefco” sisteminin iptal edilmesinin ardından getirilen çözümlerin çok karmaşık olması ve ergonomik olmaması ve hava trafik kontrolü için ek sistem alımlarının yıllardır ertelenmiş olması nedeniyle yardım talep ediyor. Kontrolörler, Ulaştırma Bakanı ile görüşmelerinde özellikle güvenlikle ilgili tehlikelere dikkat çekerek “mucize yaratamayız” vurgusunu yaptı.
(ŞA/ÖK)
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