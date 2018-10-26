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Rum Komiser Kursumba Çocuk Haklarıyla İlgili Raporunu Sundu

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Çocuk Haklarından Sorumlu Rum Komiser Lida Kursumba’nın, 2017 yılı raporunu dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu haber verildi.

Rum Komiser Kursumba Çocuk Haklarıyla İlgili Raporunu Sundu

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Çocuk Haklarından Sorumlu Rum Komiser Lida Kursumba’nın, 2017 yılı raporunu dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu haber verildi.

26 Ekim 2018 Cuma 08:35
Rum Komiser Kursumba Çocuk Haklarıyla İlgili Raporunu Sundu

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Çocuk Haklarından Sorumlu Rum Komiser Lida Kursumba’nın, 2017 yılı raporunu dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu haber verildi.

Rapora göre çocukların haklarıyla ilgili şikâyetlerde 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,5’ten fazla bir artış meydana geldiğini yazan Alithia gazetesi, 2017 yılında bir önceki yıla göre 531 yeni şikâyet olduğunu ve bunlardan yüzde 35’inin eğitim alanı, yüzde 20’sinin aile, yüzde 11’inin ödenekler, geriye kalan yüzde 11’inin de şiddet olaylarıyla alakalı olduğunu ekledi.

(İY/HA)
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