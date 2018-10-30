Rum Kilisesi Başpsikoposu Iı. Hrisostomos: “hasta Hissetmiyorum”





Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, kendisini hasta hissetmediğini belirtti.Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İngiltere’de kısa bir süre önce ameliyat olan Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.Habere göre, karaciğerindeki iki kitlenin çıkarılması için laparoskopinin uygulandığı Londra’dan bu hafta içerisinde dönecek olan Başpiskopos II.Hrisostomos, ülkesine ve görevine dönmek için kendisini hazır ve güçlü hissettiğini söyledi.Gerek doktorlarının gerekse kendisinin, cerrahi müdahalenin sonuçlarından memnun olduğunu söyleyen II.Hrisostomos, “En iyisi oldu” ifadesini kullandı.II.Hrisostomos, kendisine müdahalede bulunan İngiliz-Çinli doktor Long Ciao başkanlığındaki ekipte 4 de Kıbrıslı doktorun bulunduğunu bunlardan bir tanesinin ise köyü Tala’dan olduğunu ifade etti.Tüm ihtimallere hazır olduğunu da söyleyen II.Hrisostomos, onkoloğuna da söylediği gibi, çocuk olmadığını, 80’ine dayandığını, Kilise’ye katkıda bulunmak istediği, katkıda bulunduğunu belirtti.Görevini tam olarak yaptığına inandığını söyleyen II.Hrisostomos ne zaman gideceğini bilmediğini, geride minimal zorluk bile bırakmak istemediğini, Başpiskoposluğu iyi durumda bırakmak istediği de ifade etti.Açıklamaları çerçevesinde kanser hastalarına da seslenen II.Hrisostomos “kanser” kelimesinin herkesi korkuttuğunu, şimdi kendisinin ise bu hastalığı yaşadığını ve bir buçuk yıl geciktiğini söylemesinin mümkün olduğunu belirtti.II.Hrisostomos, “bunu daha önce ortaya çıkarabilirdim” ifadesini de kullanırken, şimdi ise kanserin tedavi edilemez olmadığını tedavi edilebildiğini gördüğünü de söyledi.(FK/ŞEB)