Rum Kesimindeki Okullarda Okuyan Öğrencilerin “coğrafyası”

Rum kesiminin, çeşitli milletlerden öğrencilere sahip bir eğitim sistemine sahip olduğu, çünkü gerek Rum kesimindeki ilkokullarda, gerek özel okullarda, Kıbrıslı Rum öğrencilerin yanı sıra, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Latinler, AB ülkelerinden çocuklar ve üçüncü ülkelerden çocukların da eğitim görmekte olduğu belirtildi.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Rum kesiminin, çeşitli milletlerden öğrencilere sahip bir eğitim sistemine sahip olduğu, çünkü gerek Rum kesimindeki ilkokullarda, gerek özel okullarda, Kıbrıslı Rum öğrencilerin yanı sıra, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Latinler, AB ülkelerinden çocuklar ve üçüncü ülkelerden çocukların da eğitim görmekte olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Okullarımızdaki Öğrencilerin Coğrafyası” başlıklı haberinde, 2016–2017 eğitim öğretim yılında Rum kesimindeki kamu ilkokullarında toplam 42 bin 335 Kıbrıslı Rum, 72 Kıbrıslı Türk, 108 Maronit, 39 Ermeni, 9 Latin, bin 345 Romanyalı, bin 231 Yunanlı, bin 57 Bulgar, 399 İngiliz ve 125 de Polonyalının eğitim gördüğünü yazdı.

42 bin 335 Kıbrıslı Rum öğrencinin 16 bin 807’sini Kıbrıslı Rum göçmenler, 25 bin 528’sini ise göçmen olmayanların teşkil ettiğini yazan gazete, karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıslı Rum, ebeveynlerinden bir veya ikisi göçmen olan çocukların ise göçmen olarak addedildiklerini izah etti.

Gazete, 2016–2017 eğitim öğretim yılında, Rum kesimindeki anaokullarında ise toplam 10 bin 228 Kıbrıslı Rum, 15 Kıbrıslı Türk, 20 Maronit, 6 Ermeni, 2 Latin ve bin 989’da yabancı uyruklunun eğitim gördüğünü ifade etti.

Gazete bin 989 yabancı uyruklunun çoğunu, Gürcistan ve Suriye uyrukluların oluşturduğunu da belirtti.

Rum kesimindeki okullarda eğitim gören “Pontus kökenli” öğrencilerin sayısına da yer veren gazete, 2016–2017 eğitim öğretim yılında Rum kesimindeki ortaokul veya liselerde toplam 682 Pontus kökenli öğrencinin eğitim gördüğünü ekledi.

(İY/HÖ)