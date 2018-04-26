Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.158
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6619
EURO
4.9307
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
İş kazasında 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 
6 kişiyi tutukladı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UYARI
banner256

Rum Kesimindeki Çifte Cinayetle İlgili Gelişmeler

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı Strovolo bölgesinde 8 gün önce gerçekleşen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Rum Polisi tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın, bugün sevk edildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekiz gün tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.

Rum Kesimindeki Çifte Cinayetle İlgili Gelişmeler

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı Strovolo bölgesinde 8 gün önce gerçekleşen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Rum Polisi tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın, bugün sevk edildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekiz gün tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Rum Kesimindeki Çifte Cinayetle İlgili Gelişmeler
Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı Strovolo bölgesinde 8 gün önce gerçekleşen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Rum Polisi tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın, bugün sevk edildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekiz gün tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.

Polisin bugün mahkemeye cinayetle ilgili sarsıcı bilgiler sunduğunu bildiren Rum haber kaynakları, bu arada mahkeme salonunda söylenenlere göre, şüphelinin DNA’sının suç mahallinde tespit edilen iki emarede bulunduğunu kaydetti.

banner223

Habere göre şahıs ifadesinde evde neler olduğunu, kimlerin buna dahil olduğunu ve hangi güdüyle yapıldığını bildiğini, aynı zamanda meydana gelen şeyin son beş yıldır planlanmakta olduğunu da söyledi. Haberde, adli tabip tarafından muayene edilen zanlının vücudunda, 5 ile 7 günlük sıyrıklar olduğunun tespit edildiği de belirtildi


Polisin 33 yaşındaki şahsın işbirlikçisi olduğu düşünülen ikinci bir şahsı aradığı da ifade edilen haberde, mahkemede kendi kendisini savunan 33 yaşındaki şahsın, polisin sekiz gün tutuklu kalması yönündeki talebine ise karşı çıkmadığını ekledi.


(İY/HÖ)                          

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullara Toza Karşı Maske Dağıtılıyor
Okullara Toza Karşı Maske Dağıtılıyor
Limasol Marinası’nda Terör Tatbikatı Yapıldı
Limasol Marinası’nda Terör Tatbikatı Yapıldı
Descalzi: “paramızı Bırakıp Gitmeyiz”
Descalzi: “paramızı Bırakıp Gitmeyiz”
Fransız Büyükelçi Troccaz: “fransa Bölünmeye Karşı”
Fransız Büyükelçi Troccaz: “fransa Bölünmeye Karşı”
Lukaidis Akkuyu Santrali Konusunu Gündeme Getirdi
Lukaidis Akkuyu Santrali Konusunu Gündeme Getirdi
Anastasiadis Bugün De Kiprianu Ve Lillikas İle Görüşecek
Anastasiadis Bugün De Kiprianu Ve Lillikas İle Görüşecek
Cinayetle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Cinayetle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Vadili Ay. Yeorgio Kilisesi’nde Ayin
Vadili Ay. Yeorgio Kilisesi’nde Ayin
Bm’ye Türkiye Hakkında Şikayet Mektubu
Bm’ye Türkiye Hakkında Şikayet Mektubu
Strovolo’daki Cinayetle İlgili Gelişmeler… Kanlı Pijama Bulundu
Strovolo’daki Cinayetle İlgili Gelişmeler… Kanlı Pijama Bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim