Rum Kesimindeki Çifte Cinayetle İlgili Gelişmeler

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı Strovolo bölgesinde 8 gün önce gerçekleşen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Rum Polisi tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın, bugün sevk edildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekiz gün tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.Polisin bugün mahkemeye cinayetle ilgili sarsıcı bilgiler sunduğunu bildiren Rum haber kaynakları, bu arada mahkeme salonunda söylenenlere göre, şüphelinin DNA’sının suç mahallinde tespit edilen iki emarede bulunduğunu kaydetti.

Habere göre şahıs ifadesinde evde neler olduğunu, kimlerin buna dahil olduğunu ve hangi güdüyle yapıldığını bildiğini, aynı zamanda meydana gelen şeyin son beş yıldır planlanmakta olduğunu da söyledi. Haberde, adli tabip tarafından muayene edilen zanlının vücudunda, 5 ile 7 günlük sıyrıklar olduğunun tespit edildiği de belirtildi

Polisin 33 yaşındaki şahsın işbirlikçisi olduğu düşünülen ikinci bir şahsı aradığı da ifade edilen haberde, mahkemede kendi kendisini savunan 33 yaşındaki şahsın, polisin sekiz gün tutuklu kalması yönündeki talebine ise karşı çıkmadığını ekledi.





(İY/HÖ)