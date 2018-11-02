Rum Kesiminde Yeni Av Dönemi 4 Kasım’da Başlıyor

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Rum kesiminde tavşan, keklik ve turaç avlanabilecek olan yeni av döneminin 4 Kasım’da başlayacağı haber verildi.



Ava 43 bin avcının katılmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, 4 Kasım’da başlayacak olan av döneminin 30 Aralık’ta sona ereceğini ve avcıların Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere 17 kez avlanabileceklerini ekledi.



(İY/ŞEB)

