Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:48

Rum İş İnsanı Hristos Orfanidis’e Hapis Cezası

“Orfanidis” süpermarketler zinciri sahibi olan ve iflas eden Rum iş insanı Hristos Orfanidis hakkında, 400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan 14 aylık hapis cezası verildiği belirtildi.

Rum İş İnsanı Hristos Orfanidis'e Hapis Cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : “Orfanidis” süpermarketler zinciri sahibi olan ve iflas eden Rum iş insanı Hristos Orfanidis hakkında, 400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan 14 aylık hapis cezası verildiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, Eylül 2012-Ocak 2013 arasında, Orfanidis süpermarketlerinin reklam kampanyası için, “Pandora” şirketine  400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan, Orfanidis’e  14 ay hapis cezası verdiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Kaza Mahkemesi, genel müdürlüğünü Orfanidis’in yaptığı “Orfanides Public Company Ltd” şirketine de 16 bin Euro para cezası verilmesini karara bağladı.

Gazete, Larnaka Mahkemesi’nin, Orafnidis’in, söz konusu şirkete olan borcunu ödemesine karşın, tazminatın, Orfanidis’in mahkeme tarafından suçlu bulunmasının ardından ödendiğine dikkati çekerek hapis cezasının ertelenmesi talebini ret ettiğini yazdı.

(FK/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı
1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da 1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da
Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket... Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket...
Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri Ve Üçüncü Ülkelerden Üzüm İthalini Yasaklıyor Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri...
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan&nbsp; ticareti, komplo,...

Haberi Oku