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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı mülteci akınında kaydedilen artışa ilişkin endişeleri dile getirdi. 

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı mülteci akınında kaydedilen artışa ilişkin endişeleri dile getirdi. 

02 Eylül 2018 Pazar 07:35
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi
Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı mülteci akınında kaydedilen artışa ilişkin endişeleri dile getirdi. 
Alithia gazetesine göre Rum Haber Ajansı’na konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı mülteci akınında yaşanan artışı, “endişe verici” olarak nitelendirdi. 
Petridis, ileriki günlerde İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katılımıyla, bütünlüklü bir değerlendirme yapılacağını, alınabilecek tedbirler üzerinde durulacağını ifade etti.
Petridis, gerek deniz üzerinden gerekse KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınında son dönemlerde artış gözlemlendiğini belirtti.
Mülteci sayısı konusunda sınıra geldiklerini de yineleyen Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik gelişlerin son ayda 80’i aştığını söyledi. 
Gazete haberde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bugün, koruma statüsünde yaklaşık 10 bin mültecinin bulunduğunu, bundan ayrı olarak 4 bin başvuru dosyasının ise inceleme altında olduğunu belirtti. 
LARNAKA-DİKELYA YOLUNDA KAÇAK MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ 
Alithia gazetesi haberinde ayrıca Larnaka-Dikelya yolunda, geçtiğimiz Cuma günü, Suriye kökenli 5 yetişkinin tespit edildiğini yazdı.
Söz konusu kişilerin ilk önce Oroklini Polis Karakolu’na götürüldüğünü burada ise siyasi sığınma talebinde bulunmak istediklerini dile getirdiklerini yazan gazete, mültecilerin daha sonra Kokkinotrimithia Mülteci Kampı\'na götürüldüğünü belirtti. 
Gazete, Kokkinotrimithia Mülteci Kampı\'na ayrıca, yine geçtiğimiz Cuma günü, Ay.Napa’daki “Kavo Greko” burnuna gelen 24 Suriyeli mülteciden 20’sinin de götürüldüğünü yazdı.

Gazete bu kişilerden 16’sının yetişkin 8’inin ise 2 aylık ile 8 yaş arasında olan çocuklar olduğunu belirtti. 

(FK/GÜL) 

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