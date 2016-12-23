Rum Hükümeti Ve Dışişleri Bakanlığı Tasos Conis’i Görmezden Gelmeyi Tercih Etti

Güney Kıbrıs’ın Roma’daki Büyükelçisi Tasos Conis’in, Rum hükümetinin Kıbrıs sorunundaki politikası aleyhinde kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın yönetmelikleri ihlal ettiği ve bu tavrının da düşündürücü olduğu, öte yandan Rum Başkanlık Sarayı ile Dışişleri Bakanlığının ise kendisini görmezden gelip, “düşük tonlarda” açıklamalar yapmayı tercih ettiği ifade edildi.

Lefkoşa, 23 Aralık 16 : Güney Kıbrıs’ın Roma’daki Büyükelçisi Tasos Conis’in, Rum hükümetinin Kıbrıs sorunundaki politikası aleyhinde kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın yönetmelikleri ihlal ettiği ve bu tavrının da düşündürücü olduğu, öte yandan Rum Başkanlık Sarayı ile Dışişleri Bakanlığının ise kendisini görmezden gelip, “düşük tonlarda” açıklamalar yapmayı tercih ettiği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Conis Çerçeve Dışında, Ancak…” başlıklı haberinde, Rum Başkanlığında Conis’in açıklamalarıyla meşgul olunmasının söz konusu olmadığını, çünkü yalnızca müzakerelerin esasıyla meşgul olunduğunu, bununla birlikte Rum Dışişleri Bakanlığının da aynı tavrı takınmasının beklendiğini iletti.

Gazeteye göre Conis, henüz yeni kurulan bir web sitesinde yer alan makalesinde, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler konusunda eleştirilerde bulunarak, Kıbrıs’ın resmi politikasına muhalif oldu aynı zamanda Anastasiadis’i, ‘işlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’ne’ ilişkin Türk teziyle de özdeşleşmekle suçladı.”

Öte yandan gazete Conis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla 1 Aralık akşamı gerçekleştirdiği yemekte vardığı anlaşmanın ise “Türk tezleri ve arzularına hizmet etmekte olduğunu savunduğunu” da aktardı.

Haberde, gazeteye konuşan Rum Başkanlığından “kaynakların”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin özüne odaklanmakta olduğunu ve Conis’in açıklamalarıyla meşgul olunmayacağı imasında bulunduklarını da aktardı.

Conis’in Rum Yönetimi eski Başkanlarından Tasos Papadopulos’un 2004 yılı referandumu öncesi ve sonrasında en yakın çalışma arkadaşlarından olduğunu anımsatan gazete, dün akşam Mihalis İgnatiu isimli gazetecinin Amerika’dan kendilerine ulaştığını ve makalenin yer aldığı web sitesinin kendisine ait olduğunu söylediğini ekledi.

(İY/ÖK)