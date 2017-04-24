Rum Hükümeti De Eide’den Rahatsızlık Duyduğunu Belirtti

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin faaliyetlerini, 7 Nisan tarihinde gönderdiği mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet etmesinin dün basına yansımasının ardından, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in de “kendilerini memnun etmeyen faaliyetlerden söz ettiği” haber verildi.

Politis gazetesi “Eide’den Rahatsızlık Duyuluyor” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Kocias’ın Eide’nin rolü konusunda Guterres’e gönderdiği mektubun basında yer alması sebebiyle, Eide’nin tutumuna ilişkin duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdiğini yazdı.

Nikos Kocias’ın Eide aleyhindeki Guterres’e yönelik mektubunun, Rum hükümeti için Eide’yle ilgili duyulan rahatsızlığı gözler önüne sermesi açısından “mükemmel bir fırsat” teşkil ettiğini yazan gazete, Kocias’ın dün basında yer alan mektubuna kısaca yer verdi.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, Kocias’ın mektubunun içeriğinin, Kocias’ın bizzat yaklaşık bir ay önce Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette kamuoyunda dile getirdiği şeyler olduğunu söyledi.

Kocias’ın yaklaşık bir ay önce Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin lobicisi gibi faaliyet gösteren bazı kişilerle ilgili eleştirilerde bulunduğunu” anımsatan gazete, Hristodulidis’in de bir adım öteye giderek, Kıbrıs Rum kesiminin duyduğu rahatsızlığı açıkladığını iletti.

Gazeteye göre, Eide’nin, desteklemedikleri ve kendilerini memnun etmeyen tavır ve faaliyetleri olduğunu belirten Hristodulidis, bununla birlikte, dikkatli icraatlarda bulunulması gerektiğine işaret etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında “hem BM Genel Sekreteri’nin 27’inci Kıbrıs Özel Danışmanı olması, hem de her iki tarafı da hiçbir zaman tam anlamıyla memnun eden bir özel danışman olmaması göz önüne alınarak, bunun işleyiş çerçevesinin net bir şekilde ortaya konması ve bu çerçeve kontrolden çıktığı zaman gerekli girişimlerde bulunulmasının ne önemi var” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, “bir adım daha öteye giderek, geçmişin hatalarının tekrarlanmamasının önemli olduğunu belirten ve 2004 yılında kendi rızalarıyla özel danışmana güçlendirilmiş bir rol verildiğini” anımsatan Rum sözcü, bunun yinelenmemesi gerektiğini ekledi.

Alithia gazetesine göre, müzakerelerin Eide’nin tutumundan etkilenip etkilenmeyeceği ve müzakerelerin çıkmaza gittiğine dair bilgileri yorumlaması da istenen Hristodulidis, çıkmazdan bahsetmeyeceğini söyledi.

Bir sürecin içerisinde bulunduklarını ve sonuca varılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Rum sözcü, hiç kimsenin, bu sürecin başarılı olmasını kendilerinden daha fazla istemediğini ekledi.

Haber Haravgi’de “Eide’nin Faaliyetleriyle İlgili Rahatsızlık”, Alithia’da “BM’yle Anlaşmazlık- Kocias Türk Tezlerini İleriye Götürdüğü Gerekçesiyle Eide’yi Şikâyet Ediyor- Kocias Eide İçin Guterres’e”, Fileleftheros’ta ise “Eide’nin Faaliyetleri Rahatsız Ediyor- Nikos Hristodulidis Geçmişin Hatalarının Tekrarlanmamalarına Vurgu Yaptı” başlıklarıyla yer aldı.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Politis ise haberinde, Güney Kıbrıs'taki merkez partilerin, konu hakkında net bir şekilde görüş belirtmesi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a destek vermesi için, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e meydan okuduklarını yazdı.

Gazeteye göre açıklamasında, Kocias’ın hareketini tamamen uygun ve haklı bulan DİKO, Kocias’ın faaliyetinin partinin Eide’yle ilgili tespitlerini doğruladığını öne sürdü.

DİKO, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i konu hakkında net bir şekilde görüş belirtmeye ve Kocias’ın faaliyetini desteklemeye de çağırdı.

EDEK partisi de açıklamasında, iki yıldır dile getirdiği endişelerin teyit edildiğini gördüğünü ileri sürerek, Anastasiadis’i gerekli eylemlerde bulunmaya çağırdı.

Rum Ekologlar Hareketi de açıklamasında, Kocias’ın mektubunun Anastasiadis’i zor durumda bıraktığını savunarak, bu mektubu Kocias’ın değil Anastasiadis’in göndermesi gerektiğine işaret ettiler.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında “Atina’nın, Norveçli diplomatın Türk dostu hareketlerine tepki gösterdiğini aynı zamanda Lefkoşa’nın Eide’nin şahsına yönelik toleransını da gözler önüne serdiğini” ifade etti.

Dayanışma Hareketi, bahse konu mektubu kaleme alan kişinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olması gerektiğini de ekledi.

(İY/ÖK)

