Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Sonuç Bildirgesini Değerlendirdi





Lefkoşa, 30 Haziran 18 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Avrupa Konseyi zirvesi sonuç bildirgesini değerlendirirken göç konusuna değindi.Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tanınması anlamına da gelen tüm ülkelerle ilgili Türkiye’yi AB ile bağlayan yeniden kabul anlaşmasının, yeniden dile getirilmesini olumlu bir unsur olarak gördüğünü yazarken, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun bu yöndeki değerlendirmelerine yer verdi.Habere göre Prodromu, Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve tüm üye ülkeleri tanıma baskısı içerisine gireceğini savundu.Mülteci konusunun, bu zirvenin ve ayrıca Avrupa Birliği için önemli bir konu olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Prodromu uzun süren bir toplantının ardından, göç dalgalarından ve siyasi sığınma başvurularından en fazla etkilenen ve daha katı kontroller talep etme eğilimindeki özellikle Güney ülkelerinin hassasiyetleri içerisinde bir uzlaşmaya, ortak karara varıldığını ifade etti.Varılan uzlaşmanın önemli olduğuna dikkati çeken Prodromu, bunun, Avrupa Birliği’nin, 2015 yılındaki gibi denetimsiz göç akınından kaçınmasına neden olacağını belirtti.Euro bölgesi ve bütçesi oluşturulması önerisi konusunda ise Prodromu, Rum Yönetimi’nin bu öneriye olumlu yaklaştığını ifade etti.(FK/HÖ)