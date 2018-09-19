banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

Rum Hükümet Sözcüsü Abd Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı

Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti. 

Rum Hükümet Sözcüsü Abd Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı

Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Rum Hükümet Sözcüsü Abd Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı
Lefkoşa, 19 Eylül 18 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti. 
Haravgi gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kıbrıs ile ilgili açıklamasını yorumladığını belirtti. 
Habere göre Prodromu, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti ve Anastasiadis hükümetinin ABD’ye verdiği önemden  söz etti. 
Prodromu, Güney Kıbrıs’ın “uluslararası sistem içerisinde rolünü aradığından” da bahsetti. 
(FK/HÖ) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’yi Bm’ye Şikayet Ettiler
Türkiye’yi Bm’ye Şikayet Ettiler
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Yeorgiadis Kktc’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı
Yeorgiadis Kktc’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı
Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor
Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz De İstiyoruz”
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz De İstiyoruz”
AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma
AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma
Viktoras Papadopulos Yeniden Sarayda
Viktoras Papadopulos Yeniden Sarayda
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim