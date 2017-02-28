Güney Kıbrıs:
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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos: “anastasiadis Müzakerelere Dönmeye Hazır”

Rum Hükümet Sözcüsü Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, masaya dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos: 'anastasiadis Müzakerelere Dönmeye Hazır”
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Lefkoşa, 28 Şubat : Rum Hükümet Sözcüsü Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, masaya dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un, Limasol’da katıldığı bir etkinlik çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yarın (bugün) bile müzakerelere yeniden dönmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk liderinin, masadan ayrılmasıyla birlikte herkesin, son gelişmeleri bilmesi için gerekli faaliyetlerin de yürütüldüğünü belirten Papadopulos, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderip göndermediği şeklindeki bir soru üzerine ise, henüz herhangi bir şeyin gönderilmediğini, ancak Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin gerçekleri herkesin bilmesi için tüm faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Papadopulos, Anastasiadis’in, yapılan tüm çalışmanın ve son 20 aydaki ilerlemenin boşa gitmemesi ve sonuç alınması amacıyla,  yarın bile masaya geri dönmeye, Akıncı ile görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bir başka soru üzerine Papadopulos, “Kıbrıs Türk tarafı, şu anda,  müzakere masasından ayrılmak için bahane arıyorsa bu gün gibi ortadır. Cenevre’den itibaren ve daha sonra ortaya koyduğu, Türk vatandaşlarına 4 özgürlük sağlanması gibi talepler, Türk tarafının, bu müzakereler turu karşısındaki niyetini net bir şekilde göstermektedir” ifadesini de kullandı.

ANASTASİADİS’İN GUTERRES’E YÖNELİK MEKTUBU

Öte yandan Simerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ilişkin gelişmeleri ortaya koyacağı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik mektubun, bugünden itibaren Guterres’in elinde olmasının beklendiğini savundu.

Gazete bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un açıklamalarına da geniş yer verdi.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, dün Pakistan’a gitmek için Ada’dan ayrılmadan önce havalimanında yapmış olduğu açıklamaları da aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, BM’nin çifte hedefinden bahsederek, bunun, 2018 başkanlık seçimlerinde federal çözümden yana bir başkanın ortaya çıkması durumunda müzakerelerin  kazanımlarının kaybedilmemesi ve müzakerelerin çökmemesi şeklinde olduğunu yazdı.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI

Rum basını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta yapılacak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak için Ada’dan ayrılmadan yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere ilişkin başlıklar şöyle yer aldı:

Politis: “Akıncı Pakistan’a Gitmeden Önce Anastasiadis’e Mesajlar Gönderdi “Yanlışınızı En Kısa Zamanda Düzeltin”

Fileleftheros: “Müzakereler Yerine Pakistan’a Gitmeyi Tercih Etti”

Haravgi: “Müzakerelerle Referandum Alakasız-Akıncı: Rum Yönetimi Başkanı Kilise ve Retçileri Tatmin Ediyor”

(FK/ÖK)

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