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Rum Hava Trafik Kontrolörleri ŞikÂyetçi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Rum Hava Trafik Kontrolörleri’nin “trajik personel eksikliği yüzünden, Lefkoşa FIR hattında uçakların çarpışmasını önlemek için her gün savaş verdiklerini” vurguladıkları ifade edildi.

Rum Hava Trafik Kontrolörleri ŞikÂyetçi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Rum Hava Trafik Kontrolörleri’nin “trajik personel eksikliği yüzünden, Lefkoşa FIR hattında uçakların çarpışmasını önlemek için her gün savaş verdiklerini” vurguladıkları ifade edildi.

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Rum Hava Trafik Kontrolörleri ŞikÂyetçi
Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Rum Hava Trafik Kontrolörleri’nin “trajik personel eksikliği yüzünden, Lefkoşa FIR hattında uçakların çarpışmasını önlemek için her gün savaş verdiklerini” vurguladıkları ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Hava Trafik Kontrolörlerinden Mayday-Mayday-Mayday” başlığıyla okuyucularına aktardığı haberinde, Rum hava kontrolörlerinin örgütlü bulunduğu sendika ile “Kıbrıs Hava Trafik Kontrolörleri Birliği’nin” dün ortak bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, yapılan ortak açıklamada, personel eksiliği, aynı zamanda bina ve teknolojik altyapı eksikliği yüzünden, uçakların sayısının hava kontrolörlerinin güvenlik içerisinde idare edebileceğinden daha büyük bir hızda artmakta olduğuna işaret edildiğini belirtti.

Hava trafik kontrolörlerinin geçtiğimiz hafta Ulaştırma Bakanlığı’nı durumun “uç noktaya” ulaştığı konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, hava trafik kontrolörlerinin, FIR hattının kullanılması açısından bir plan, strateji, hedef ve yatırım olmadığını vurguladıklarını yazdı.

Fileleftheros ise haberinde, Rum hava trafik kontrolörlerinin, günde 1000–1500 uçağı kontrol etmekte olduklarını yazdı.

(İY/FEZ)                        

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