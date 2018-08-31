Rum Haber Ajansı Yönetim Kurulu Değişti

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 : Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum Haber Ajansı (KİPE) Yönetim Kurulu’na yeni atamalar yaptığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, KİPE Müdürlüğü görevine Yosif Yosif’in atandığını yazdı.

Haberde, KİPE Başkan Yardımcılığı görevine Yorgos Frangu’nun getirildiği belirtilirken, yönetim kuruluna atanan diğer üyelerin ise Haris Nikolaidis, Yannis Andoniu, Sofi Mihailidu, Elengo Frangulidu ve Panikos Hacıpanagis olduğu kaydedildi.

(GE/SEL)



