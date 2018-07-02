Rum Gümrük Dairesi Geliri





Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Rum Gümrük Dairesi’nin 2017 yılında bir milyar 142 milyon Euro’luk gelir elde ettiği bildirildi.Alithia gazetesi Daire’nin 2017 gelirinde, 2016 yılına kıyasla yüzde 7,2’lik artış olduğunu kaydetti.Haberde ayrıca verilere göre Güney Kıbrıs’ta yılda ortalama 3 bin ticari gemi, 300 bin konteyner, 3 milyon metrik ton mal ve 4 milyon 500 bin yolcu/seyahatçiyle ilgili kayıt yapıldığını belirtildi.(HC/HÖ)