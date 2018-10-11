Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi





Lefkoşa, 11 Ekim 18 (.): Rum Gümrük makamları, karma köy Pile’de sakin Ahmet Mehmet Sahi isimli Kıbrıslı Türk’e ait fırına baskın düzenledi.Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum gümrükçülerin BM Barış Gücü’nden izin alarak Salı gecesi saat 19.30’da gerçekleştirdiği baskında, Sahi’ye ait fırında “fırıncılıkla alakası bulunmayan, gümrük bedeli 88 bin, piyasa değeri 300 bin Euro olduğu tahmin edilen” ürünlerle karşılaşıldığını iddia etti.İddiaya göre fırında, gümrüksüz (kaçak) mal bulundurmaktan tutuklanan bir Rum gencin Larnaka Mahkemesi’nde verdiği ifade üzerine baskın yapılan binada 655 karton sigara, bin 82 paket sigara, 263 bin 232 gram sarma sigara tütünü, 3,5 kilo nargile tütünü, 688 (dal) puro ve 58 büyük puro, 38 kutu Türk menşeli uyarıcı hap ve çeşitli cinsel amaçlı içeriğe sahip paket bulundu. Binanın soğutucu odasında ise 38 düzine pulya saptandı.Gazete Ahmet Mehmet Sahi hakkında tutuklama emri bulunduğunu, fırın binasında bulunan iki çalışanının ise tutuklandığını kaydetti.Rum Gümrük yetkililerinin, Pile içerisinde ana cadde üzerindeki fırına baskınının BM Barış Gücü mensuplarının huzurunda gerçekleştiği de kaydedilen habere göre, Sahi’nin Kıbrıslı Türk komşularının haber vermesi üzerine KKTC polisi bölgeye geldi ve işlemi izledi.Gazete Sahi’nin KKTC polisinin varlığından “cesaret alarak” kendisini sorgu için almak isteyen Rumlara itiraz ettiğini, bu nedenle hakkındaki tutuklama emrinin yerine getirilemediğini ancak bu emir için de Barış Gücü’nden yardım isteneceğini haberine ekledi.Öte yandan Politis Limasol’un “Kilan” (Ceylan) köyü ihtiyar heyeti üyesinin (K/46) evine geçen cumartesi sabayı el bombası atılması olayıyla ilgili olarak, ihtiyar heyeti sekreterinin 22 yaşındaki oğlunun tutuklandığını bildirdi.Habere göre polis araştırmasında, 22 yaşındaki Rum’un köy ihtiyar heyeti üyesi kadını daha önce “annesinin başına bir şey gelirse kendisine kötülük yapacağı” tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.(ŞA/ÖK)******