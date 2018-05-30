Rum Göçmenlere Yönelik Politika Değişecek





Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Rum hükümetinin 2020 yılından itibaren yeni bir göçmenlik politikasını benimsemeyi planladığını açıkladı.Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü oturumunda Rum göçmenlere ilişkin yardımlar ve ödenekler konularının ele alındığını, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in ise, 2020 yılından itibaren konu hakkında yeni bir politika izleyeceklerine ilişin ilk açıklamayı yaptığını yazdılar.Gazete, 1974 öncesinde KKTC’de taşınmazı bulunan Kıbrıslı Rumların bu taşınmazlarının miktarının ve değerinin, 2020 yılına kadar hazır olması öngörülen yeni göçmenlik politikasının temelini oluşturacağını yazdı.Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmaz mallarının değerinin tespiti çalışmalarının “Yükün Eşit Dağılımı Merkez Fonu” tarafından hazırlanan ve bu yıl tamamlanmadan faaliyete geçmesi beklenen “Yardımlar ve İşgal Atlındaki Mallar Kütüğü” temel alınarak yapılacağını vurgulayan gazete, söz konusu Kütükte, bugüne kadar Rum hükümetinden yardım alan ve göçmen kartına sahip 300 bin Kıbrıslı Rum ile bu kişilerin KKTC’deki eski taşınmazlarının değerinin karşılaştırmalı yer alacağını aktardı.Gazete, bu programla, KKTC’deki eski taşınmazı, miktar ve değer açısından fazla olmayan ve bunca yıldır göçmenlik programlarından maddi destek alan kişiler ve çocuklarının artık bu destek programlarından faydalanamayacağı anlamına gelebileceğini, bu sebepten ötürü, Rum hükümetinin desteğinden yararlanan Rum göçmenlerin sayısında 1/3 oranında azalma yaşanmasının beklendiğini vurguladı.Rum Meclis komitesinde konunun tartışılması sırasında bazı milletvekillerinin, Bakan Petridis’e göçmenlerin taşınmazlarını bunca yıldır kullanamamalarından doğan kaybın nasıl karşılanacağı sorusunu sorduklarını yazdı.Habere göre Petridis, Rum hükümetinin Rum göçmenlerin tüm kullanım kaybını üstlenmesinin Türkiye’yi sorumluluktan kurtarmak anlamına geleceğini, ayrıca bunun için, Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından yapılan araştırmaya göre, 400 milyon Euro ödenek bulması gerekeceğini iddia etti.Gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın da Rum “Kıbrıs Üniversitesi’nin” araştırmasına atıfta bulunarak, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmazlarının 2009 yılı bazındaki değerinin 82 milyar 10 milyon, kullanım kaybının ise 15 milyar 78 milyon Euro olduğunu söylediğini aktardı.BAF BELEDİYE BAŞKANI FEDONOS ŞİKAYETLERİNİ YİNELEDİGazete bir diğer haberinde, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un Kıbrıs Türk taşınmazlarının hak sahibi olmayan Kıbrıslı Rumlar tarafından kullanılması konusundaki şikayetlerini yeniden dile getirdiğini yazdı.Habere göre Fedonos dünkü açıklamasında, göçmen olmayan bir Kıbrıslı Rum’un Baf’ta bulunan bir Kıbrıslı Türk taşınmazını kullandığı ve söz konusu taşınmazı yeniden kiralayarak 5 bin Euro’dan fazla gelir elde ettiğini belirtti.Fedonos, söz konusu şahsı şikayet ettiklerini ancak şahsın sözleşmesinin Nisan ayında yenilendiğini de vurguladı.Gazete, Fedonos’un kastettiği kişinin, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kayınpederi Andreas Haralambidis olduğunu ve söz konusu taşınmazı 1972’ten beridir kirasında bulundurduğunu belirterek, Sizopulos’un da dün bu konuda bir açıklama yaptığını yazdı.Habere göre Sizopulos, kayın pederinin söz konusu taşınmazı “yasal olarak kullandığını, bu sebepten ötürü de kendisinin duruma müdahale ettiği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını” öne sürdü.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Fileleftheros: “İşgalin Bedeli 10 Memoranduma Eşit – İşgal Altında Taşınmazların 2009 Yılı Fiyatlarıyla Değeri 82,5 Milyar”.Alithia: “Temel Kriter Mülk”.Haravgi: “Göçmenlerin İşgal Bölgelerindeki Taşınmazlarının Değeri 82,1 Milyar Euro”.(SB/ÖK)