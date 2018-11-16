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Rum Göçmen, Türkiye’ye Karşı Önlemler Alınmasını İstiyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18: AİHM’de Türkiye aleyhine Kıbrıslı Rum göçmenler tarafından açılan ve “Ksenidi-Arestis” davası ismiyle bilinen davada, davacılar arasında yer alan öğretim görevlisi Andreas Orfanidis, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği mektupla AİHM kararlarını uygulamayan Türkiye aleyhine yaptırım talep etti.

Rum Göçmen, Türkiye’ye Karşı Önlemler Alınmasını İstiyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18: AİHM’de Türkiye aleyhine Kıbrıslı Rum göçmenler tarafından açılan ve “Ksenidi-Arestis” davası ismiyle bilinen davada, davacılar arasında yer alan öğretim görevlisi Andreas Orfanidis, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği mektupla AİHM kararlarını uygulamayan Türkiye aleyhine yaptırım talep etti.

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
Rum Göçmen, Türkiye’ye Karşı Önlemler Alınmasını İstiyor
Lefkoşa, 16 Kasım 18: AİHM’de Türkiye aleyhine Kıbrıslı Rum göçmenler tarafından açılan ve “Ksenidi-Arestis” davası ismiyle bilinen davada, davacılar arasında yer alan öğretim görevlisi Andreas Orfanidis, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği mektupla AİHM kararlarını uygulamayan Türkiye aleyhine yaptırım talep etti.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Orfanidis mektubunda, Türkiye’nin AİHM kararından doğan tazminat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasında bulunarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye, “tazminatı ödemesi çağrısında bulunması gerektiğini” belirtti
Mektupta ayrıca, Türkiye’nin tazminatı ödememesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’ni sürekli çiğnemesi sebebiyle, AB’ye tam üyeliği gerektiren Kopenhag kriterlerini sağlamadığının vurgulanması talep edildi.
(SB/FEZ)   
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