Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugünün tatil olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugünün tatil olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak. Gazeteler normal yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.