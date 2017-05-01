Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugünün tatil olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler normal yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.
(İY/SEL)
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1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugünün tatil olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak. Gazeteler normal yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.
Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugünün tatil olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler normal yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.
(İY/SEL)
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