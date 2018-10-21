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Rum Eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Alithia gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümünün ilerleme kaydetmesinde aranılan temel unsurun, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri önünde, garanti anlaşmasını, müdahale haklarını ret etmesi olduğunu iddia etti. Alithia gazetesine göre Kasulidis, Kıbrıs sorununun dipte olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine bunu düşünmediğini belirterek, Kıbrıs sorununun geçmişte de birçok kez benzer aşamalardan geçtiğini...

Rum Eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Alithia gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümünün ilerleme kaydetmesinde aranılan temel unsurun, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri önünde, garanti anlaşmasını, müdahale haklarını ret etmesi olduğunu iddia etti. Alithia gazetesine göre Kasulidis, Kıbrıs sorununun dipte olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine bunu düşünmediğini belirterek, Kıbrıs sorununun geçmişte de birçok kez benzer aşamalardan geçtiğini...

21 Ekim 2018 Pazar 11:21
Rum Eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Alithia gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümünün ilerleme kaydetmesinde aranılan temel unsurun, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri önünde, garanti anlaşmasını, müdahale haklarını ret etmesi olduğunu iddia etti.
Alithia gazetesine göre Kasulidis, Kıbrıs sorununun dipte olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine bunu düşünmediğini belirterek, Kıbrıs sorununun geçmişte de birçok kez benzer aşamalardan geçtiğini söyledi.
Kasulidis, şu anda tarafların, üzerinde uzlaşmaya varılan kalkış noktasıyla ilgili parametreler konusunda uzlaşmasını talep ettiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çağrısı önünde bulunduklarına inandığını belirtti.
Sorunun, tarafların, 6 parametreye ilişkin farklı yorumlar getirmesi olduğunu belirten Kasulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yorumlardaki farklılığı azaltmaya çalışması gerektiğini ifade etti.
Kasulidis, federasyonun tek çözüm olduğunu, Kıbrıs’ta iki devlete varılmasının, Ada içerisinde Türkiye ile “sert bir sınırın” oluşmasına neden olacağını savundu.
Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin başlamasının sağlanmaması durumunda başka seçeneklerin var olup olmadığı sorusu üzerine Kasulidis, kendisinin başka seçenek görmediğini, kendi taraflarının başka bir seçeneğe sahip olabileceğini kabul etmediğini söyledi.
Bir başka soru üzerine Kasulidis, Barış Gücü UNFICYP’in olası çekilmesinin kendisini endişelendirdiğini ifade ederken, küçük ve önemsiz olayların hafifletilmesi için Kıbrıs Rum tarafının her zaman için UNFICYP’in kalmasını talep ettiğini, bununla birlikte statükonun sürdürülebilir ve de kabul edilebilir olmadığını belirtti.

(FK/ŞEB)
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