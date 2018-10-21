Rum Ekonomisi İçin Çifte Not Yükseltme

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Rum ekonomisini yatırım derecesine yükselttiği haber verildi.Fitch’in, 2012 yılından bu yana Rum tarafıyla ilgili değerlendirmesini “çöp kategorisinde” tuttuğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Fitch’in Rum ekonomisinin uzun vadeli kredi notunu “BB+”dan “BBB eksiye” yükselttiğini belirtti.İkinci yükseltmenin de, özellikle Avrupa’ya odaklanmakta olan Alman kredi derecelendirme kuruluşu Scope’tan geldiğini yazan...



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Rum ekonomisini yatırım derecesine yükselttiği haber verildi.



Fitch’in, 2012 yılından bu yana Rum tarafıyla ilgili değerlendirmesini “çöp kategorisinde” tuttuğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Fitch’in Rum ekonomisinin uzun vadeli kredi notunu “BB+”dan “BBB eksiye” yükselttiğini belirtti.



İkinci yükseltmenin de, özellikle Avrupa’ya odaklanmakta olan Alman kredi derecelendirme kuruluşu Scope’tan geldiğini yazan gazete, Scope’un ilk kez Rum ekonomisini değerlendirerek, bunu istikrarlı bir perspektifle “BBB eksiye” sınıflandırdığını ekledi.



(İY/ŞEB)

